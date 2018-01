Vanity Fair gav Oprah en tredje hand

Vanity Fair har just släppt sitt årliga Hollywood-omslag, vilket ofta blir en snackis på sociala medier. Årets glamorösa fotografi är taget av Annie Leibovitz och uppmärksammas nu bland annat för de extra kroppsdelar som syns på bild. Och för att en skådespelare saknas.

Enligt källor till The Hollywood Reporter ska James Franco, som nyligen belönades med en Golden Globe för sin huvudroll i "The disaster artist", ha fotograferats och intervjuats för Hollywood-numret men sedan strukits efter att han anklagats för sexuella trakasserier.

"Vi bestämde oss för att inte ha med James Franco på Hollywood-omslaget sedan vi fick reda på anklagelserna mot honom", säger en talesperson från Vanity Fair till tidningen.

James Franco nekar till anklagelserna.

– Det jag har hört stämmer inte, men jag stöttar helt och fullt att människor öppnar upp eftersom de inte haft en röst under så lång tid. Jag vill inte tysta dem på något sätt, har han tidigare sagt i "The late show with Stephen Colbert".

Men om omslaget är en man kort så är det åtminstone ett ben extra, i alla fall om du frågar Reese Witherspoon som själv skriver om omslaget på Twitter. Och inuti tidningen har Oprah Winfrey fått en bonushand.

Stjärnorna själva verkar dock ta det hela med ro.

"Jag antar att alla vet om det nu... Jag har tre ben. Hoppas ni kan acceptera mig för den jag är", skriver Witherspoon på Twitter där Winfrey svarar

"Jag accepterar ditt tredje ben, så som jag vet att du accepterar min tredje hand".