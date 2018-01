"Dreamers" bjuds in till Trumps tal

Minst 23 personer som kom till USA illegalt som barn har bjudits in för att lyssna på president Donald Trumps stora tal till nationen natten till onsdag svensk tid.

De har bjudits in av främst demokratiska kongressledamöter att lyssna på Trumps första State of the union-tal. Även en republikansk ledamot, Carlos Cubelo, har sagt att han ska ta med en "drömmare" till talet.

"Dreamers" (drömmare) är benämningen på dem som kom till USA som barn och i dag lever som papperslösa eller har tidsbegränsade uppehållstillstånd genom programmet Daca. De har varit centrala i förhandlingarna mellan Republikanerna och Demokraterna om en ny invandringsreform.

Vita huset väntas på måndag presentera förslag som kan erbjuda en väg till medborgarskap för upp till 1,8 miljoner "dreamers".

Även metoo-rörelsen uppmärksammas av kongressmedlemmar. Minst tio ledamöter har sagt att de har bjudit in offer för sexövergepp eller kvinnorättsaktivister.