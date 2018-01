Hargin jagar OS-känsla på hemmaplan

Fakta

Fyra svenskar tävlar i Hammarbybacken i kväll.

Mattias Hargin inleder mot britten David Ryding, medan André Myhrer (4) ställs mot norrmannen Jonathan Nordbotten.

På damsidan börjar förstaseedade Frida Hansdotter mot amerikanskan Resi Stiegler och Anna Swenn Larsson mot Irene Curtoni från Italien.

Övriga deltagare, damer:

Petra Vlhova, Slovakien, Wendy Holdener, Schweiz, Melanie Meillard, do, Denise Feierabend, do, Bernadette Schild, Österrike, do, Katharina Truppe, do, Nina Haver-Løseth, Norge, Chiara Costazza, do, Christina Geiger, Tyskland, Lena Dürr, do, Marina Wallner, do.

Herrar:

Marcel Hirscher, Österrike, Michael Matt, do, Marco Schwarz, do, Henrik Kristoffersen, Norge, Sebastian Foss-Solevaag, do, Leif Kristian Nestvold-Haugen, do, Daniel Yule, Schweiz, Luca Aerni, do, Ramon Zenhäusern, do, Stefano Gross, Italien, Linus Strasser, Tyskland, Clement Noël, Frankrike.