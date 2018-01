Många tunga ryska namn på USA:s svarta lista

Många av president Putins närmaste män och stora delar av den ryska affärseliten har nu satts upp på en "svart oligarklista" hos USA:s finansdepartement.

Listningen innebär inga konkreta konsekvenser i nuläget, men är ändå en mycket vass pik från Washington till Moskva.

"Rapporten innehåller namnen på i stort sett varenda högt uppsatt medlem i Vladimir Putins presidentstab – däribland herr Putins talesman Dmitrij Peskov – plus cheferna för statliga organ och företag, högprofilerade borgmästare, guvernörer och parlamentsledamöter", skriver The Financial Times