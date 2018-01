Snabbkoll på nattens nyheter – detta hände när du sov

Trump talade om vikten av enighet i sitt första State of the union-tal, Storbritannien vill ha ett frihandelsavtal med Kina enligt landets premiärminister Theresa May, myndigheterna bekräftar att fler än 80 passagerare fanns ombord på den färja som sjönk i Stilla havet och Carolinas Victor Rask tog sitt lag till den andra hemmavinsten i rad i NHL. Det är några av nattens nyheter.