Hemliga dokument glömdes i skåp

Tusentals hemliga dokument låg kvar i två arkivskåp som lämnats in till en affär för begagnade möbler i Australiens huvudstad Canberra. De lämnades vidare till mediebolaget ABC som har kunnat komma med en rad avslöjanden.

Dokumenten avslöjar topphemliga uppgifter om fem tidigare regeringar som enligt lagen skulle vara säkrade i minst 20 år. Sedan skåpen sålts lämnade handlingarna vidare till mediebolaget ABC som har kunnat komma med en rad nyheter, genanta för tidigare premiärministrar och fortfarande verksamma politiker.

Nu har australisk underrättelsetjänst tagit över dokumenten, rapporterar ABC , men enligt överenskommelsen kommer mediebolaget fortfarande ha tillgång till dem.

Australiens vice premiärminister Barnaby Joyce säger att händelsen är allvarlig.

– En utredning kommer att ta reda på exakt hur detta har kunnat hända.

Dokumenten har bland annat visat att nuvarande finansminister Scott Morrison som migrationsminister ville sakta ned säkerhetskontroller av flyktingar för att begränsa deras chanser att få stanna och att tidigare premiärminister Tony Abbott övervägde att ta bort ekonomiskt stöd till unga arbetslösa.

ABC har också mött kritik från konservativt håll för att ha rapporterat om innehållet i de toppklassade dokumenten. Men mediebolaget har försvarat publiceringarna och sagt att det varit i nationens intresse.

Oppositionsledaren Bill Shorten har beskrivit händelsen som "absurd".

– Jag kan inte fatta att det har hänt, jag menar, alla dessa spioner som sägs spionera på oss – de borde bara gå in och handla in en second hand-butik för möbler i Canberra, har han sagt till ABC.

Arkivskåpen med dokumenten uppges ha funnits i butiken, som var full av tidigare regeringsmöbler, i månader innan de såldes.