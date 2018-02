Minnesord om Ove Dahlén

Ingenjören, provflygaren och företagsledaren Ove Dahlén, Arild, har avlidit vid en ålder av 84 år. Han sörjs närmast av barnen Tessi, Thomas, Jonas och David med familjer.

Vi nåddes under årsskiftet av det tragiska budskapet att den välkände flygarprofilen Ove Dahlén efter en tids sjukdom gått bort vid en ålder av 84 år.

Ove, född i Kalmar 1933, växte upp i Malmö och var med sin bror Kurt mycket aktiv inom segelflyget på Bulltofta från slutet av 40-talet. Ove gjorde väl ifrån sig och blev Sydsvenska Dagbladets flygstipendiat, vilket gav honom möjlighet att ta certifikat för motorflyg. Han hade en naturlig fallenhet för flygning. Som arméflygare var han lågflygare i världsklass.

Efter ingenjörsexamen fick han 1955 jobb på Malmö Flygindustri, MFI. Genom segelflyget kände han redan företagets VD, Rudolf Abelin. MFI var då i kompositåldern och Ove fick ansvar för flera militära kompositprodukter samt spelade en nyckelroll vid utvecklingen av MFI:s flygburna vapensysten MiniCOIN. En annan stor produkt på MFI var fritidsbåtar och Ove blev med stor framgång både testpilot och båttestare.

Vid MFI konstruerades bland annat flygplanen MFI-10 Vipan samt MFI-9 Junior. Den senare blev en försäljningssuccé hos flygklubbar och privatpersoner i Sverige, samt licenstillverkades hos Bölkow i Tyskland. I Biafrakriget använde greve Carl Gustaf von Rosen MiniCOIN systemet med MFI-9. Dessa flygplan kallades då Biafra Babies. Oves genuina yrkeskunskaper var ovärderliga för utvecklingen av flygplan på MFI.

I slutet av 60-talet konstruerades sedan MFI-15/17. Detta tog Ove på spektakulära demonstrationsflygningar i Europa, Afrika, Asien och Latinamerika. Exportframgångar nåddes bland annat till Norge och Danmark. MFI-15 användes för matbombningar i Etiopien av greve Carl Gustaf von Rosen . Ove gjorde också flygutprovningen av konstflygplanen på MFI, BA-4B och BA-11.

Efter att Saab förvärvat MFI, blev Ove involverad i trafikflygplanet Saab 340. Han stationerades i USA för att marknadsföra flygplanet. Ove utsågs till VD för Saab Aircraft of America och under hans ledarskap sålde denna del av Saab 60 procent av alla Saab 340 till ett exportvärde av 30 miljarder kronor. Bland annat köpte American Airlines 1989 flygplan till ett värde av 13 miljarder kronor, vilket var Sveriges dittills största exportaffär! I slutet av karriären var Ove ordförande för Swedish American Chamber of Commerce.

Ove var medlem av Society of Experimental Test Pilots och hann med att flyga 95 olika flygplanstyper under 6 000 timmar och 13 000 landningar. Han deltog även i flygtävlingar och blev 1965 svensk mästare i motorflyg. Men flygsäkerheten tummade Ove aldrig på, det var A och O för honom.

Den Flygtekniska Föreningen förärade Ove flera utmärkelser såsom Thulinmedaljen och Thulins Jubileumsdiplom.

Sammantaget var Ove Dahlén ett föredöme som pilot och en verkligt trofast kamrat för väldigt många flygarvänner runt om i världen. Det är svårt att ta till sig att vännen Ove är borta. Han lämnar ett kolossalt stort tomrum efter sig men också ett mycket ljust minne.

Sven Stridsberg

Ulf Delbro

Rudolf Abelin junior