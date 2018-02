Här är vinnarna på Manifestgalan

Fakta

Barn: Emma & KJ: "Huset (brus & knaster)"

Dans: Arkajo: Samlad produktion 2017

Dansband: Expanders: "Play that rock'n'roll"

Experimentellt: Mirjam Tally: "Interferences"

Folk: Lisas: "Fiddle & accordion conversations"

Hiphop: Sammy & Johnny Bennett: "St.reck"

Hårdrock: Monolord: "Rust"

Jazz: Mariam the Believer: "Love everything (repeat until death)"

Pop: Loney Dear: "Loney Dear"

Punk: Trots: "Trots"

Rock: Shitkid: "Fish"

Rytm: Jaqee: "Fly high"

Singer/songwriter: Bror Gunnar Jansson: "And the great unknown – Part I & II"

Synt: Priest: "New flesh"

Visa: Franska Trion: "Los Angeles"

Årets textförfattare: Erik Hörnsten (Katohjärta): "Inget kommer att ordna sig"

Årets kompositör: Tuva Lodmark, Nelly Daltrey, Anders Lagerfors (Pale Honey): "Devotion"

Årets musikvideo: Nadia Tehran: "Cash flow (year 0001)"

Årets nykomling: Donika Nimani

Årets live: Mattias Alkberg

Årets indie: Uppropet #närmusikentystnar