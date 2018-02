Kanada satsar på könsneutral nationalsång

Kanadas parlament har godkänt en liten – men signifikant – ändring i landets nationalsång "O Canada" för att göra musikstycket könsneutralt.

Efter förändringen kommer textraden "True patriot love in all thy sons command" i stället sjungas "True patriot love in all of us command".

Premiärministern Justin Trudeau är positiv till reformen:

"Ännu ett steg i rätt riktning mot jämställdhet mellan könen."

Även den kanadensiska författaren Margaret Atwood, som förespråkat förändringen i många år, har uttryckt sin tacksamhet till beslutet på Twitter.

Sent på onsdagskvällen gav den kanadensiska senaten sitt stöd till ändringen i nationalsången. Nu krävs enbart en formalitet i form av underskrift från Kanadas generalguvernör innan lagen går igenom.