Rihanna satte press på världsledare

Rihanna använder sin stjärnstatus för att sätta press på några av världens mäktigaste ledare. Superstjärnan från Barbados befinner sig i Senegal för att delta i en konferens om global utbildning, och när hon sent på torsdagskvällen landat i huvudstaden Dakar vände hon sig direkt till bland andra Frankrikes president Emmanuel Macron och Storbritanniens premiärminister Theresa May via sociala medier.

De, liksom Rihannas 86 miljoner Twitterföljare, kunde läsa hur hon uppmanade till miljarddonationer till utbildningssatsningar för världens fattigaste samt prioritering av flickors utbildning.

Global Partnership for Education arrangerades första gången 2002. I år är Senegal och Frankrike värdar för konferensen, som äger rum den 8 februari.

Rihanna är en av världens bäst säljande artister med över 230 miljoner sålda album. Hon är även världens fjärde mest följda person på Twitter, efter artisterna Katy Perry och Justin Bieber samt USA:s förre president Barack Obama.