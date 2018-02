Timell, Oldsberg, Atwood eller Trump. Överallt och dygnet runt pratar alla om häxjakter. Det börjar vara läge att höja verkshöjden på den där metaforen.

Vad har Margaret Atwood och Donald Trump gemensamt? Utöver att de innehåller omkring sjuttio procent vatten och kommer att dö under 2000-talet? Vad är det som förenar en av de stora feministiska författarna och The pussygrabber in chief?