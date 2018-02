Luleås Larsson straffade Djurgården

Erik Walli-Walterholm gjorde sitt första och andra SHL-mål och gav Djurgården chansen. Emil Larsson satte tre straffar och förstörde festen. Luleå vann med 3–2 och tog bonuspoängen.

Erik Walli-Walterholm hade längtat.

18 gånger hade Djurgårdens 18-årige forward lämnat SHL-isen utan att göra mål.

Mot Luleå lossnade det.

Walli-Walterholm satte 1–1 i den andra perioden och ordnade förlängning och en poäng med sin styrning fram till 2–2 i den tredje.

Någon ytterligare utdelning blev det dock inte.

– Surt att förlora men ändå riktigt skönt att hänga dit puckarna. Det har gått ett tag. Jag har fått vänta länge, sade Walli-Walterholm till C More.

Luleå vann i straffläggning sedan Emil Larsson gjort mål på Djurgårdsmålvakten Joacim Eriksson tre gånger.

Han inledde säkert, snubblade in sin andra straff och var till slut hur distinkt som helst.

– Ett tag tänkte jag "ramla inte", men jag åkte in med ganska bra självförtroende. Riktigt skönt, sade han till C More.

Bröderna Emanuelsson bäddade för segern. Lillebror Einar spelade fram Isac Lundeström till 1–0 i powerplay och storebror Petter Emanuelsson satte 2–1.

Det var åttonde matchen i rad mellan Luleå och Djurgården som slutade med uddamålsseger.