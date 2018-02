Del Toro är regissörernas favorit

Guillermo Del Toro blev den stora vinnaren när regissörsorganisationen Directors Guild of America (DGA) delade ut sina priser på en gala i Los Angeles i natt. Mexikanske Del Toro utsågs till årets regissör för sin romantiska fantasyfilm "The shape of water".

DGA-galan brukar ses som en fingervisning om hur det kommer att gå när galasäsongen kulminerar i form av Oscarsgalan i mars – de Oscarsnominerade regissörer som har tagit hem DGA-priset och samtidigt gått lottlösa från Oscars är få.

"The shape of water" har tidigare bland annat vunnit två Golden Globes och är nominerad i 13 Oscarkategorier.