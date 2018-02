HRW: IS-anhöriga tvingas till läger i Irak

Fakta

Islamiska staten (IS) är en extremistisk jihadiströrelse som lyckades lägga beslag på stora områden i Irak och Syrien.

I januari 2014 faller al-Falluja i IS händer, det första större staden som extremistgruppen tar över i Irak. I slutet av året har IS tagit kontroll över ungefär en tredjedel av Irak, efter att under sommaren erövrat storstaden Mosul och sunnidominerade områden i närheten av irakiska Kurdistan. Bland annat dödas tusentals personer i den yazidiska minoriteten och många förslavas.

IS har ett extremt brutalt styre i sitt självutnämnda kalifat, men även styrkor som återtar områden från IS beskylls för våldsamma hämndaktioner mot civila.

I augusti 2014 inledde amerikanska stridsflyg bombningar av IS-ställningar i norra Irak. I mars 2015 återtar irakiska styrkor Tikrit. I juni intar styrkorna al-Falluja. Året därpå, i oktober 2016, inleds offensiven mot Mosul.

Premiärminister Haider al-Abadi förklarar i juli 2017 Mosul befriat. Den 9 december deklarerar han att IS har besegrats i hela Irak.