Två nordvästskåningar tävlar i TV3:s dejtingsåpa

20 singlar som vill hitta sin "perfect match" – det är temat i TV3:s kommande dejtingsåpa "Are you the one". Programmet har spelats in i Thailand i vinter med Martin Björk som programledare, och får premiär den 26 februari.

Deltagarna är mellan 20 och 33 år och ska genom att umgås, dejta och tävla försöka hitta den person som valts ut till dem baserat på djupintervjuer och tester.

Här är alla deltagare: Renara Franco (20 år) Helsingborg, Mariel Estrella (23) Härnösand, Sanna Mörsare (25) Kalix, Emma Linnerborg (22) Stockholm, Malin Björklund (24) Stockholm, Anna Lundin (26) Göteborg, Maria Andersson Szücs (25) Växjö, Angelica Hermansson (28) Varberg, My Höglund (29) Norrköping, Valentina Bogar (20) Landskrona, Robert Svedin (22) Borlänge, Diego Troncoso (25) Stockholm, Shad Burhan (33) Stockholm, Pontus Brodin (22) Stockholm, Robin Jurca (27) Stockholm, Patrick Malmkvist (29) Stockholm, Christoffer Schönning (28) Göteborg, Jonathan Fritz (27) Borås, Martin Knutsson (25) Borås, Kevin Sahlin (23) Onsala.