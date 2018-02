Säsongens trendsemla är här: nachossemlan. Konstigt? Jo, men sedan wrapsemlan lanserades 2015 har det gått inflation i spexiga semlor.

Bakverk, inte bara semlor, är numer så mycket mer än något sött till kaffet. De har gått från harmlös guldkant till medveten identitetsmarkör. Ta till exempel den tårta som serverades när Malmö högskola blev universitet: en vegansk kladdkaka. Inga macarons, ingen havtornskräm eller hallonfromage. Inte ens saltkolaglasyr. Några glest strösslade vindruvor var hela dekorationen.

Var fanns vaniljbavaroisen, de karamelliserade popcornen? Hade någon glömt ringa Roy Fares? Inte alls. Kladdkakan på Malmö Universitet var tecknet på att dessertsignalerandet nu också tagit steget in i den akademiska världen. Allt pekar på att den moralfilosofiska premiss, som säger att du inte både kan ha kakan och äta den, härmed är satt under vetenskaplig press.

För den som betraktar kladdkakan ur ett socialpsykologiskt perspektiv, inser till exempel snart symbolvärdet i ett så extremt lågt bakverk: personalavdelningens vision om en kompakt, platt organisation i konkret tappning. En hierarkisk lager-på-lager-tårta i Linda Lomelino-stil skulle kortsluta den kommunikationsstrategin fullständigt.

Att den var mjöl-, socker- och mjölkfri signalerar också lärosätets inofficiella akademiska profil som provegansk vetenskapshub.

Filosofen Marshall Berman är en favorit i radikala Malmö. Att han, som skrev en hel bok om Karl Marx-citatet ”Allt som är fast förflyktigas”, fanns på listan över signalpolitiska ingredienser kan vi kallt räkna med. Kladdkakans presentation, där hafsigt skurna portionsbitar kraschlandat på assietter i papp, gestaltade perfekt det moderna tillståndets destruktiva natur – och därtill den identitetskris, som övergången mellan högskola och universitet utlöser: en o-fast existens, stinn av kokosfett och stadd i kletig flykt över den imploderande papptallrikskanten.

Detta är helt enkelt kakan som tar medieanalytikern Marshall McLuhans ikoniska fras ”the medium is the message” till helt nya nivåer. Med en både gluten-, laktos- och chosefri kaka markerade landets yngsta universitet sin sluggerposition i den akademiska hierarkin. Nötmaräng med silversked? Det är så Lund. Kladdkaka på engångstallrik, en druva per skalle – det är fint nock i Malme.