Omar Souleyman till Malmö i vår

Den syriske artisten Omar Souleyman kommer till Malmö i mars för en konsert på Inkonst.

Omar Souleyman är bröllopssångaren från Ras al Ayn i Syren som har släppt en lång rad album och samarbetat med artister som Björk, Four Tet och Damon Albarn. Han har spelat i Sverige ett flertal gånger, dock inte utan byråkratiska svårigheter. 2013 tvingades han ställa in sin medverkan på festivalen Stockholm Music & Arts efter att ha nekats visum. Händelsen fick internationell uppmärksamhet och Souleyman fick till slut visum senare samma sommar och uppträdde i stället på Way Out West i Göteborg. 2016 nekades hans keyboardist visum och en spelning i Stockholm såg därför ut att inte bli av, men kunde till slut genomföras. I fjol spelade han på Gather Festival i Stockholm.

Nu är det klart att Souleyman kommer till Inkonst den 16 mars för en konsert. Souleyman släppte förra året sitt tredje studioalbum, "To Syria, With Love" som har tydliga technoinfluenser.

Omar Souleyman kommer även att göra en konsert i Stockholm den 13 mars i år.