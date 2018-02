Tove Lo förhandsfavorit på Grammisgalan

Fakta

Årets album: Fever Ray: "Plunge", Mwuana: "Triller", Säkert: "Däggdjur", Tove Lo: "Blue lips (Lady wood phase II)", Zara Larsson: "So good".

Årets artist: Henrik Berggren, Linnea Henriksson, Stor, Tove Lo, Zara Larsson.

Årets låt: Avicii (featuring Sandro Cavazza): "Without you", Kaliffa: "Helt seriöst", Lamix (featuring Mwuana, Jireel, Elias Abbas, Blizzy): "Hey baby (remix)", Miriam Bryant (featuring Neiked): "Rocket", Tjuvjakt: "Tårarna i halsen", Zara Larsson: "Only you".

Årets textförfattare: Annika Norlin: "Däggdjur", Henrik Berggren: "Wolf's heart", Robin Nyström (Mwuana): "Triller", Ulises Infante Azocar (Stor)/Jireel Lavia Pereira: "Under broarna", Tove Lo: "Blue lips (Lady wood phase II)".

Årets kompositör: Annika Norlin/Henrik Oja/Emil Svanängen/Oskar Schönning, Emil Svanängen, Max Martin, Noonie Bao, Vargas & Lagola (Vincent Pontare & Salem Al Fakir).

Årets nykomling: Hov1, Janice, Jireel, Mabel, Sarah Klang.