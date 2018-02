Nu kan jakten efter kolosser återupptas

Fakta

I samband med att konsoler uppgraderas passar spelbolagen ofta på att uppgradera eller släppa nya versioner av populära gamla spel. Det skedde exempelvis när Sony släppte Playstation 4 och när Microsoft släppte Xbox One.

Stora och tidskrävande omarbetningar som vid "Shadow of the colossus" hör fortfarande till ovanligheten. Men även originalet till det populära spelet "Tomb raider" fick sig en ordentlig omarbetning när den släpptes på nytt till både PS4 och Xbox One.

Även den episka spelföljetongen "Skyrim", trilogin "Bioshock" och det mycket populära "The last of us" har fått nya uppgraderingar och nya skruder i och med att det släppts på nya konsoler.