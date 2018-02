Sjukskrivningarna i Svedalas skolor ökar stadigt

Sjukfrånvaron bland lärare i Svedalas skolor har ökat stadigt de senaste åren. Nu tittar utbildningsnämnden på åtgärder som kan vända den negativa trenden.

Under måndagen hade utbildningsnämnden sammanträde. Där presenterades en undersökning gällande bland annat sexuella trakasserier bland skolpersonalen.

– Vi fick den första revisionen i går och den visar att under 2017 har vi inga anmärkningar om sexuella trakasserier alls, berättar Hans Järvestam (M), ordförande utbildningsnämnden.

Om det var fina och glädjande siffror gällande sexuella trakasserier, så var det lite dystrare siffror gällande sjukskrivningar i kommunens skolor.

– Nu ville vi se utvecklingen och tendenser. Det är inga alarmerande siffror, men sjukskrivningarna är på uppgång.

Hans Järvestam (M) menar att man nu ska se över vilka åtgärder som skulle kunna vidtas för att få personalen friskare.

– Vi fick redovisningen i går så vi har ingen färdig plan för detta i nuläget. Vi måste helt enkelt sätta oss och titta på det.

Redovisningen visade på ökade siffror från 2015 till 2017. Enligt Hans Järvestam (M), är det inte svårt att lista ut var i problematiken ligger.

– Det handlar om att vi behöver ha fler vuxna händer i skolan.

Det finns redan resurser som skulle kunna bidra till en bättre tillvaro för lärarna, och kanske minska sjukfrånvaron. Under slutet av 2017 fick nämnden under budgetdiskussionen igenom ett förslag som innebär 2,6 miljarder kronor per år i fyra år, öronmärkta för just skolan.

I Svedala kommun finns också 20 personer som går som extrapersonal i skolan genom det program som regeringen infört. En extratjänst är en tjänst som kan sättas in som en resurs, inte bara inom skolan utan inom flera olika verksamheter. Enligt regeringens hemsida kan det handla om långtidsarbetslösa eller nyanlända som behöver en väg ut i arbete.

– Det är personer som kan få tillfälliga tjänster först ett år, sedan kan det bli en förlängning med ytterligare ett år.

Men detta räcker inte, utan Hans Järvestam (M) förklarar att man kommer att titta närmare på olika lösningar.

– Vi kommer att sätta tummen på detta nu.