Storslagen show med Sarah Klang

Fakta

25-årig artist från Göteborg som debuterade 2016 med singeln "Sleep". Har sedan dess släppt singlarna "Strangers", "Left me on the fire", "Lover" och "Mind".

Aktuell med sitt debutalbum "Love in the Milky Way" som släpps den 9 februari. Dagen före har hon chans att utses till årets nykomling på Grammisgalan.

Svenska turnédatum: 17/2 Göteborg, 22/2 Kristianstad, 23/2 Hultsfred, 22/3 Stockholm, 23/3 Lund, 24/3 Karlstad, 25/3 Linköping.