Hexagon slog förväntningarna

Mätteknikkoncernen Hexagons fjärde kvartal 2017 blev bättre både vad gäller resultat och omsättning än vad analytikerna förväntat sig. Aktien stiger kraftigt på förmiddagen.

Bolaget redovisar en vinst före skatt på 234 miljoner euro, motsvarande 2,3 miljarder kronor, för fjärde kvartalet. Det kan jämföras med vinsten på 203 miljoner euro motsvarande period året före.

Omsättningen steg till 953 miljoner euro, jämfört med 849 miljoner euro ett år tidigare.

– Vi visste att det här var ett positivt kvartal. V har sett våra slutmarknader accelerera i tillväxt under hela 2017, men att avslutningen blev så pass stark överraskade oss också. Under året har fler och fler regioner ökat tillväxten. Under första kvartalet var det i princip bara Kina som stod för tillväxten och vid halvårsskiftet för ungefär hälften. Senare på året stod Kina för en tredjedel och det betyder att Amerika och Europa också håller på att ta fart, säger vd Ola Rollén vid en telefonkonferens.

Frågor om den norska rättsprocessen mot Rollén var inte tillåtna, men TT frågade ändå om han ser kvartalsresultatet som en bekräftelse på processen inte påverkat bolaget.

– Det får man väl lova att säga. Det är ett bra resultat, vi har en fantastisk organisation och det är kul att se att vi levererar trots de motgångar jag kanske haft privat.

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna på 0:53 euro per aktie, vilket kan jämföras med utdelningen i fjol på 0:48 euro per aktie.