Just nu är det extremkallt. Men milt väder från sydost kan också komma att ställa till det under OS. ”Det kan bli väldigt varmt med låga moln, regn och dimma. Det tror jag inte är ett önskescenario för arrangören” säger meteorologen Tomas Mårtensson.

Det var tretton minusgrader vid skidstadion vid middagstid på tisdagen.

– Med vinden så känns det väl så, några grader till, konstaterar Mårtensson samtidigt som han läser av sin mätare.

I slutet av veckan och över helgen kan det komma in mildare väder och temperaturen krymper upp mot nollgradigt men i nästa vecka säger prognosen att den bitande kylan ska komma tillbaka.

– Sedan blir det saktare varmare igen.

Att vädret i Sydkorea varierar har Tomas Mårtensson fått känna på. Han har varit på plats i Sydkorea fyra gånger, bland annat under för-OS för ett år sedan.

– Jag var faktiskt med redan för tre år sedan på en av de första resorna SOK gjorde. Då var vi fem, sex personer som arbetade med utveckling inom längd och skidskytte.

Medeltemperatur i februari kan variera från en plusgrad som varmast till minus tio som kallast. Mårtensson delar in vädret i tre typlägen.

– Det kan komma milt väder från sydost, från Japan. Då kan det bli väldigt varmt, regn med låga moln och dimma. Statistiskt brukar det vara någon eller några sådana dagar under februari. Då blir det fem till tio plusgrader och regn. Då kan det bli problem för framför allt för de alpina grenarna, sikten blir väldigt dålig.

Men vädret kan också vara förhållandevis stabilt.

– Det sibiriska högtrycket över Asien drar då ned över Kina och Korea, det blir ganska kalla nätter men solen fungerar väl på de här breddgraderna så det blir hyggligt varmt på dagarna.

En annan vädertyp är att den front som ofta kommer västerifrån, drar sig över Koreahalvön och ger regn eller snö beroende på hur kallt det är.

– Vi har haft några sådana dagar när jag varit på plats. Vi hade folk på plats under hela februari fjol och har nog sett de flesta vädertyper som finns.

Medeltemperaturen uppe i bergen ligger på drygt fyra minusgrader under februari.

– Det kan vara väldigt kallt. Under för-OS förra året hade vi någon dag med minus 14 grader och blåst. Längdtävlingarna går ju på en golfbana så det är väldigt öppet. Är det bara lite vind så kommer den åt ganska bra och det gör ju att det känns kallt. Men står man ute och solen lyser så blir det ganska skönt.

Tävlingarna kommer att avgöras på konstsnö.

– Det har varit kallt och snökanonerna har gått, jag vet att de har gott om konstsnö. Natursnön som kommer tuggas ganska snabbt upp solen, i alla fall i sydsluttningarna.

Så här långt är han nöjd med väderassistansen och samarbetet med OS-arrangören.

– Koreanerna har gjort ett bra arbete. Det är inte lika bra som i Vancouver 2010 men bättre än i Sotji 2014. Det man har släppt är på engelska och när jag varit på plats tidigare har jag träffat meteorologer som bor i Korea och jobbar i området. Det är alltid bra att tala med den lokala expertisen. Korea kan inget specifikt om längd och skidskytte. Men genom att arrangera för-OS så har de lärt sig vad vallateamen och de tävlande vill veta.

Mårtensson minns hur det var på tekniksidan när han 2001 år debuterade som meteorolog på VM i Lahtis.

– Det var en enorm apparat att få ett modem på plats i arenan för att komma åt internet. Nu kan jag vara ute och se hur det förhåller sig och samtidigt koppla upp mig. Datorn är ju förstås viktig så att jag kommer åt all informationen på nätet. Den allmänna teknikutvecklingen gör det lättare att mäta saker och samla in data men man får inte heller gå bort sig i all datainsamling, data ska vara relevant också.

Meteorologer brukar alltid gå upp först av alla, i Sotji stod väckarklockan på 05.00. I Pyeongchang avgörs många av tävlingarna på kvällstid.

– Skidskyttarna startar väl aldrig före klockan sex på kvällen. Jag har skissat på hur jag ska leva mitt liv under tävlingarna och kommunicera med vallachefen, det blir inte alltid till frukost som det ofta är på världscupen. Om längdåkarna tävlar på dagen och skidskyttarna sent på kvällen kan ha hänt hur mycket som helst på de timmarna, säger Mårtensson som bor med vallagänget i OS-byn.

Det är framför allt Urban Nilsson, vallachef för längdåkarna, som får stöttning av den svenske meteorologen.

– Det är extra roligt när det börjar så bra som det gjorde i Sotji, det blir knappast svårare att jobba när det gå bra och blir så många medaljer. Framgångar skadar ju aldrig.

Till vardags arbetar han som meteorolog på totalförsvarets forskningsinstitut. Under OS är Mårtensson engagerad av Sveriges olympiska kommitté och är tillgänglig för alla discipliner.

– I Sotji hörde vallakillarna för skicross av sig, jag hjälper dem jag kan. I Vancouver var det ett extremt rörigt väder, där fick jag många frågor från det alpina gänget.