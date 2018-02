Svensk pop i andra deltävlingen

Melodifestivalen är inne på andra veckan och under deltävlingen i Göteborg bjuds det på ovanliga många bidrag på svenska. Storfavoriterna Liamoo och Margaret håller sig dock till engelska.

Det händer inte så ofta nuförtiden men i Scandinavium på lördag kommer över hälften av bidragen att framföras på svenska.

Samir & Viktor inleder Melodifestivalens andra deltävling med "Shuffla" – en låt som innehåller allt från ett "na na na"-parti till ett publikfriande rabblande av samtliga städer som Melodifestivalen besöker i år. Ska det räcka för att för första gången ta den dynamiska duon direkt till final?

Även Ida Redig sjunger på svenska. Hennes "Allting som vi sa" låter ungefär som något som Veronica Maggio kunde ha gjort om hon vuxit upp i Göteborg i stället för Uppsala.

Jonas Gardell tar i från tårna i sin finstämda "Det finns en väg". Låten växer från en viskning till något storslaget orkestralt och texten är angelägen men det känns inte som att den kommer att ha med finalplatserna att göra, något som Gardell själv varit noga med att påpeka.

Stiko Per Larsson har tagit sig till Melodifestivalen via tävlingen P4 nästa och låtarna som gått den vägen tidigare år har varit helt chanslösa. Nu återstår att se om han kan bryta trenden med "Titta vi flyger", ett bidrag som bjuder på den ganska ovanliga kombinationen dragspel och baktakt.

Tre av bidragen sjungs på engelska och i den gruppen hittar man också veckans två storfavoriter – Margaret och Liamoo.

Den polska stjärnan Margarets stora hit "Cool me down" har imponerande 33 miljoner spelningar på Spotify. Nu debuterar hon i Melodifestivalen med den moderna radiopoplåten "In my cabana".

Liamoo, eller Liam Cacatian Thomassen som han hette när han vann "Idol" 2016, ställer upp med "Last breath" där han rappar verserna och sjunger refrängerna. Det är en dramatisk midtempolåt som nog kan växa med rätt scenshow.

Återvändaren MImi Werner, som tävlade 2016 med "Ain't no good", sjunger också på engelska i sin "Songburning". Precis som för två år sedan satsar hon på modern countrypop.

Melodifestivalens andra deltävling sänds i SVT1 på lördag klockan 20.00.