Liamoo schlagerdebuterar på hemmaplan

Fakta

Heter egentligen Liam Cacatian Thomassen. Född 1997, uppvuxen i Göteborg.

Slog igenom i "Idol" 2016 då han fick hembesök av juryns Quincy Jones III som delade ut en guldbiljett. Liamoo hade själv aldrig haft en tanke på att söka till "Idol" men hoppade ändå på tåget och fick gång på gång ta emot juryns hyllningar.

Vann "Idol" i december 2016 efter att ha besegrat Rebecka Karlsson och Charlie Grönvall i Globen och fick ge ut vinnarlåten "Playing with fire". Under 2017 släppte han singlarna "Burn" och "It ain't easy".

Aktuell i Melodifestivalens andra deltävling där han tävlar med bidraget "Last breath".