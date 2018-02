Megabox ringar in OS

Olympiska spelen och filmen är industrialismens barn, födda under 1890-talets accelererande teknikutveckling, urbanisering och globalisering. Sedan de fann varandra i Stockholm 1912 har de levt under nationella uppdragsgivare, oftast som undersåtar, ibland som fritänkare. Nu finns de samlade i den amerikanska megaboxen ”100 years of Olympic films 1912–2012”.