The disaster artist: Kärleksfull hyllning till kalkonfilm

The disaster artist BIO. DRAMA. USA, 2017. Regi: James Franco. Med: James Franco, Dave Franco, Seth Rogen. Åldersgräns: 11 år. Längd: 1.43.

Sämsta Hollywoodfilmen någonsin? I årtionden tronade Ed Woods science fiction-kalkon "Plan 9 from outer space" (1959) ensam på botten. Nu har den fått en värdig utmanare i Tommy Wiseaus "The room" (2003). Det har skapats en kult kring det ofrivilligt komiska lågbudgetdramat, och kring Tommy Wiseau, som skrev manuset, producerade, regisserade och gjorde en oförglömligt bisarr rollprestation.

Hollywoodstjärnan James Franco tillhör en av "beundrarna", och i "The disaster artist" återskapar han scener från "The room" med ett fans kärleksfulla besatthet. Han gör också själv rollen som Tommy Wiseau, och fångar skickligt dennes märkliga manér och excentriska utstrålning, även om han egentligen är för bildskön för rollen. Prestationen sågs som en självklar Oscarskandidat fram till att James Franco hamnade mitt i #metoo, anklagad för sexuella trakasserier.

Precis som Tim Burtons "Ed Wood" (1994) är "The disaster artist" en hyllning till alla orealistiska drömmare i Hollywood som saknar insikt om sin bristande talang. Tommy Wiseau är en kantstött outsider med en märklig östeuropeisk brytning och med ett hängande ögonlock som knappast gör att han passar in i mallen som romantisk huvudrollsskådespelare. Men hans behov av bekräftelse och revansch är omättligt. Varför vet ingen riktig, hans biografi är fortfarande höljd i dunkel. Hur gammal är han? Var kommer han ifrån? Hur fick han pengar till att finansiera en film?

"The disaster artist" behåller mystiken och kommer inte med några lättköpta psykologiska förklaringar, men vi anar en i grunden ensam och vilsen människa. Han är också manipulativ, och slår klorna i den unge skådespelaren Greg Sestero (gestaltad av James Francos bror Dave) som han bevakar svartsjukt. Filmen formas till ett drama om deras relation.

Ibland gränsar "The disaster artist" till lyteskomik, men man kan också se Tommy Wiseau som en tragisk antihjälte och i dialogen dras paralleller till Frankensteins monster. Och däri ligger säkert attraktionskraften hos "The room". Den är så otroligt klantig och patetisk men samtidigt fullständigt uppriktig; Tommy Wiseau baserade manuset på sitt eget liv. På så sätt blir han en ställföreträdare för alla dem som så gärna skulle vilja klä sina tankar i ord, bild eller toner, men som hålls tillbaka av självcensur. Det är ganska befriande att se någon som agerar som vore han larger than life, utan att ha det minsta täckning för det. Och på något sätt lyckas, trots att han misslyckas.

*Greg Sestero gästar Spegeln i Malmö då "The room" visas 19 februari.