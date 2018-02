Elton John gör filmmusik med Beyoncé

Redan 2016 kom uppgiften om att skådespelaren och regissören Jon Favreau fått uppdraget att modernisera nittiotalsklassikern "Lejonkungen".

Nu säger artisten Elton John till The Sun att han kommer att göra musiken till nyinspelningen – och förhoppningsvis tillsammans med superstjärnan Beyoncé som kommer att göra rösten till karaktären Nala i filmen.

– Fyra av våra låtar från originalet kommer att vara med i filmen, "Can You Feel The Love Tonight", "Hakuna Matata", "I Just Can’t Wait To Be King" och "Circle of Life", säger Elton John till The Sun och fortsätter:

– Sedan tillkommer en ny slutlåt, vi har diskuterat med Beyoncés team och är hoppfulla att Tim, jag och hon kommer att snickra ihop något.

Elton John vann, tillsammans med Tim Rice, en Oscar för filmmusiken till originalversionen av "Lejonkungen" som kom 1994.

Nyinspelningen av "Lejonkungen" är planerad att ha premiär under 2019.