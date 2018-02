Håkan Engström: Tredje finalgången gillt för Samir & Viktor?

Killarna fortsätter knipa platserna på tåget till Friends arena. Både Liamoo och duon Samir & Viktor är klara för finalen av Melodifestivalen.

Tre försök, tre finaler. Tredje gången gillt?

De har plåtat sig själva och sina vänner i "Groupie". De har hotat ta ett bad i en fontän i Stockholm city. Nu har de lyckats med konststycket att ta några ålderstigna danssteg, en mer eller mindre äkta Charleston shuffle, till Friends arena.

Samir & Viktor har vuxit med uppgiften, verkar det som, eller åtminstone vuxit sig in i svenska folkets medvetande. Denna gång behöver de inte ta omvägen via Andra chansen.

Detta innebär stor glädje: fansen får uppleva en triumf, belackarna kan glädja sig åt få slippa höra dem vid ett extra tillfälle. När det för första gången tävlas i Kristianstad, 3 mars, är det istället Margaret och Mimi Werner som ger sitt bidrag en ny chans.

Margaret må komma från Polen, där hon bland sina närmaste är känd som Małgorzata Jamroży, men låtskrivarna bakom hennes karibiska danslåt har sin bas i Malmö. "In my cabana" har skrivits av sångstjärnan Arash Labaf och festivalsveteranen Anderz Wrethov, tillsammans med Robert Uhlman och med Linnea Deb som skrivit så många av de senaste årens mest framgångsrika tävlingslåtar. Hon var med och skrev Måns Zelmerlöws "Heroes", liksom "Robin Stjernbergs "You".

Men direkt till final kom inte hennes låt denna gång. Den andra finalplatsen knep istället Liam Cacatian Thomassen, känd som Liamoo och känd för att vinna – för två år sedan tog han hem segern i "Idol". Detta är en av fortfarande ganska få raplåtar i tävlingen, och en av ytterst få som haft segervittring. Men det är den efterhängsna r&b-refrängen som får låten att flyga. Göteborgaren Liamoo har själv varit med och skrivit den.

Allra sist i Göteborg kom Jonas Gardell. Ida Redig slutade femma, Stiko Per Larsson sexa. Låtarna med ett mer vuxet tilltal har det svårt.