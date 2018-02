Skånes vänsterpartister: Låt 30 timmars arbetsvecka bli det normala

På kongressen pressas Vänsterpartiets ledning att skärpa politiken för arbetstidsförkortning och göra sex timmars arbetsdag till huvudfråga i valet.

Inför valet 9 september vill Vänsterpartiets ledning att arbetstidsförkortning ska vara en av flera prioriterade frågor.

I sitt förslag till valplattform ”Ett Sverige för alla – inte bara för de rikaste” ger partiledningen sin syn på hur övergången till sex timmars arbetsdag ska ske:

• Stegvis införande av förkortad arbetstid i kombination med insatser för utbildning i bristyrken.

• Införande av sex timmars arbetsdag med bibehållen lön på en arbetsplats i varje kommun och landsting eller region efter valet 2018.

• Beslut under mandatperioden om att börja förkorta normalarbetstid under mandatperioden.

• Sänkt övertidstak till 100 timmar och rätt till heltid som norm.

Men på den pågående partikongressen i Karlstad pressas partiledningen att skärpa skrivningarna om arbetstidsförkortning i valplattformen.

Bland annat föreslår en motion från Göteborg att:

• Sex timmars arbetsdag blir partiets huvudfråga i valrörelsen.

• 30 timmars arbetsvecka blir det normala på arbetsmarknaden inom tio år.

Göteborgsmotionens slutsats är att partistyrelsens övergångsförslag om att påbörja arbetstidsförkortning på en arbetsplats per kommun eller landsting är alltför försiktigt, och vill skärpa skrivningen till att sex timmars arbetsdag införs nu.

I motionstexten föreslås att en sänkning av arbetstiden för vissa yrkesgrupper, exempelvis undersköterskor och barnskötare ska påbörjas under mandatperioden men att målsättningen bör vara att få igenom arbetstidsförkortningar under hela arbetsmarknaden under 2018-2022.

Motionen stöds bland annat av många av kongressombuden från Skåne.

– Vi behöver inte fler försök. Sex timmars arbetsdag passar som hand i handske i vår strategi om jämlikhet, sade Malmöpolitikern Anders Skans i debatten på lördagen.

Evalena Öman som företräder partistyrelsen invände att löften om ett snabbare genomförande av arbetstidsförkortning riskerar att de politiska motståndarna avfärdar vänsterpartisterna som orealistiska.

– Det vore olyckligt om vi tog det som huvudfråga i valet. Det blir lättare för våra motståndare att avfärda oss med att det saknas en plan och hur utbildningar i bristyrken ska finansieras. Det riskerar att en generell arbetstidsförkortning hamnar ännu längre bort i tid, sade hon.

Beslutet kommer under dagen.