Elton John kan uppträda på prinsbröllopet

Flera uppgifter pekar på att Elton John kommer att sjunga på prins Harry och skådespelaren Meghan Markles bröllop den 19 maj rapporterar People

I fredags ombokade artisten två planerade konserter i Las Vegas samma helg som prinsbröllopet äger rum på slottet Windsor, väster om London.

Enligt Elton Johns hemsida beror schemaändringen på "konflikt i planeringen".

Ett annat tecken som pekar på en medverkan under vigseln är Elton Johns nära relation till den brittiska kungafamiljen. Artisten var god vän med prins Harrys mamma Diana – och uppträdde på hennes begravning med låten “Candle in the wind”.

Så sent som förra året semestrade Elton John med prins Harry.

– Jag umgicks med honom på Sicilien förra sommaren, och noterade att han var upp över öronen förälskad. Han diskuterade det inte mer ingående, men han sa att "Jag är kär" och jag tänkte bra för dig, sade Elton John till tv-programmet "Lorraine".