Manuspris förutspår Oscarsvinnare

USC Libraries Scripter Awards hyllar varje år manusförfattare som skrivit efter förlaga. Natten mot söndag, svensk tid, var det dags att prisa det gångna årets bästa manus.

I filmkategorin blev Oscarsnominerade "Call me by your name" den stora vinnaren. James Ivory prisades för det romantiska dramat som han skrivit med André Acimans roman med samma namn som grund. Filmen utmanades av bland annat "The disaster artist", "Wonder woman" och "Mudbound".

Utmärkelsen gör "Call me by your name" till storfavorit inför Oscarsgalan den 4 mars. De sju senaste åren har vinnaren på USC Libraries Scripter Awards även gått hem med en Oscarsstatyett.

När det var dags att prisa en tv-serie var allt ljus på "The handmaid’s tale". Seriens avsnitt "Offred" skrivet av Bruce Miller plockade hem priset. "The handmaid's tale" handlar om ett dystopiskt USA och är baserad på Margaret Atwoods roman med samma namn.