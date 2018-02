Så gick det för Mellanösterns fallna ledare

En påstås leva normalt och roa sig med backgammon. En annan har aldrig kunnat återvända från exilen. För sju år sedan skakades Mellanöstern av folkliga uppror – men vad hände med envåldshärskarna som tvingades bort?

Egypten

Efter nästan sex år i fängelse och på militärsjukhus kunde Hosni Mubarak återvända till sitt hem i den välbärgade Kairoförorten Heliopolis i mars 2017. Egyptens högsta appellationsdomstol friade honom från ansvar för mord på demonstranter vid de protester som ledde fram till hans avgång den 11 februari 2011.

Under 30 år vid makten lade familjen Mubarak delar av sina enorma tillgångar på storslagna palats, lyxiga bilar och överdådiga smycken. 2014 dömdes presidenten och hans söner till fängelse för att ha lagt beslag på motsvarande miljontals kronor ur statskassan för att finansiera den extravaganta livsstilen.

Men numera lever den 89-årige ex-diktatorn ett "normalt" liv där han gärna ägnar lediga stunder åt brädspelet backgammon, enligt hans advokat Farid al-Deeb som har citerats i egyptiska medier.

Under åren som Mubarak satt frihetsberövad gjorde han upprepade framträdanden i rätten, ofta iklädd solglasögon och lutad mot en uppfälld sjukhusbår. Han nekade ständigt till brott och hävdade vid ett tillfälle att han närmade sig livets slut "med gott samvete".

Tunisien

Samtalet kom framåt eftermiddagen den 14 januari 2011. Tunisien kokade och piloten Mahmoud Cheikhrouhou fick order om att göra sig redo och det snabbt. President Zine El Abidine Ben Ali hade övertalats av sina rådgivare att söka skydd för sig och sin familj i Saudiarabien.

Ben Alis 23 år vid makten var på väg att rinna ut, men det visste ännu inte folkmassorna som krävde hans avgång. En timme senare lyfte planet och bland molnen var stämningen spänd, minns Cheikhrouhou.

– Men jag såg inga tårar eller tecken på sorg i hans ansikte, säger han till nättidningen Middle East Eye

När envåldshärskaren landade i ett regnigt Jidda hade hans premiärminister redan fått presidentposten i sitt knä. Vid den här tidpunkten trodde Ben Ali att han skulle återvända när allt lugnat sig – men sju år senare befinner han sig fortfarande i exil.

I sin frånvaro har han dömts flera gånger, för allt från olaga vapeninnehav och korruption till att ha beordrat skott mot demonstranter. Men Ben Ali kommer troligtvis aldrig att möta rättvisan. Saudiarabien har inte velat diskutera utlämning och ex-diktatorn håller låg profil.

Genom sin advokat har 78-årige Ben Ali meddelat att han inte vill lämna några detaljer om sitt liv i Jidda. Hans tillbakadragna leverne har eldat på rykten om dålig hälsa och ibland även om hans död.

Libyen

Strax före gryningsbönen gjorde mannen som en gång kallades "kungarnas kung" ett sista försök att säkra sin frihet. Hans födelsestad Sirte stod under belägring, och sedan han jagats av rebeller under lång tid skulle det visa sig att Muammar Gaddafis flyktförsök kom allt för sent.

Det var den 20 oktober 2011 när ett skott i huvudet satte stopp för 42 år av benhårt envåldsstyre i Libyen. Det exakta händelseförloppet är oklart men en sista videoinspelning visar en blodig och panikslagen Gaddafi, omgiven av rebeller som släpar honom i håret och knuffar in honom i ett fordon. Kort därefter var den 69-årige libyske diktatorn död och bilder på hans livlösa kropp kablades ut över världen.

– Han kallade oss för råttor, men se bara var vi hittade honom, sade en ung rebell till nyhetsbyrån Reuters och pekade mot två stinkande avloppsrör under en motorväg nära Sirte.

Jemen

För att styra Jemen är det nödvändigt att bemästra konsten att dansa på ormhuvuden, sade Ali Abdullah Saleh om det trassliga nät av allianser som höll honom kvar vid makten i 33 år. Men det var också denna dans som skulle komma att bli den 75-årige mästermanipulatörens död den 4 december 2017.

Det var mycket motvilligt som Saleh till slut gick med på att lämna från sig makten, sedan löften om hans tillbakadragande tagits tillbaka i sista stund. Men till slut kunde han inte stå emot påtryckningarna från det internationella samfundet, människorna på gatan och de beväpnade klanmotståndarna.

Den 23 november 2011 undertecknade Saleh ett avtal om att avgå, och den 21 februari 2012 tog Abd Rabbu Mansur Hadi över. Övergångsprocessen gav dock Saleh åtalsimmunitet och lät honom stanna i Jemen. Den slipade ex-diktatorn kom att utnyttja det allt djupare kaoset för att stärka sitt inflytande.

Under sitt styre försökte han krossa Huthirebellerna – men efter sin avgång gjorde Saleh gemensam sak med upprorsmännen. Några år senare väntade dock ytterligare en kappvändning. Saleh ville avsluta samarbetet och i stället "vända blad" i relationerna med Riyad, vilket rebellerna svarade på genom att sätta en kula i huvudet på "förrädaren" när han försökte fly till Saudiarabien.