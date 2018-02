Trump hånas för rättskommentar

Donald Trump får mothugg efter att ha sagt att hans medarbetares liv "krossas och förstörs av bara anklagelser".

"En del är sanna, en del är falska. En del är gamla och en del är nya", skriver USA:s president om de våldsanklagelser som fruar till manliga medarbetare för fram. Han efterlyser "due process", ett juridiskt uttryck på engelska för korrekt hantering inom rättssystemet.

Men många reagerar på att han inte med ett ord uttrycker någon förståelse för kvinnorna.

"De som överlever sexbrott och våld i hemmet får sina liv krossade varje dag", skriver senator Kirsten Gillibrand på Twitter . "Om han vill ha korrekt rättsskipning kring de över ett dussin sexualbrottsanklagelser som finns mot honom själv, så kan vi hålla förhör i kongressen i morgon. Jag stödjer det, och det borde mina kollegor också göra".

I samband med "metoo" förra året tilltog även vittnesmål mot presidenten för sexuella trakasserier och övergrepp. Tidskriften The Atlantic listade i december 19 kvinnor som framfört anklagelser mot honom.

I sociala medier hånas Trump för att han åberopar due process. Många påpekar att han inte haft mycket till övers för rättssystemet i andra fall. Till exempel sade han så sent som under valrörelsen 2016 att "The Central Park Five" var skyldiga. Det rör sig om ett av USA:s mest uppmärksammade våldsbrott de senaste decennierna. Fem män dömdes först för en brutal våldtäkt i Central Park i New York, en dom som sedan ströks när en helt annan gärningsman erkände.

Den gångna veckan har först stabssekreteraren Rob Porter och sedan talskrivaren David Sorensen sagt upp sig, sedan de anklagats av kvinnor de är eller har varit gifta med för misshandel.

De båda var inte speciellt högt uppsatta i Vita huset. Men Porter har enligt medier nyligen inlett ett förhållande med Vita husets kommunikationschef Hope Hicks, en av president Trumps allra närmaste medarbetare. Och enligt medier i USA:s huvudstad har skandalen också lett till att stabschefen John Kelly nu sitter löst.