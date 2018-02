Den amerikanska artisten Demi Lovato kommer till Sverige för en spelning i sommar.

Konserten på Annexet i Stockholm den 2 juni blir den enda Sverigespelningen under "Tell me you love me world tour".

Demi Lovato slog igenom i Disneyfilmen "Camp rock" 2008 och har sedan dess bland annat medverkat i tv-serien "Glee" och i "X Factor". "Tell me you love me" som kom 2017 är hennes sjätte album.

Biljetterna släpps den 16 februari.