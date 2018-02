Att vägra flyga har blivit allt vanligare bland klimatmedvetna medelklassliberaler med dåligt samvete över sin livsstil. Strunt samma varför de vägrar, skriver Shora Esmailian, i detta akuta läge är all radikalisering välkommen.

Liberalt dravel. Medelklassperspektiv. Individbaserad konsumentmakt.

Kritiken lät inte vänta på sig när Isobel Hadley-Kamptz och Jens Liljestrand kom ut som flygvägrare (Expressen 16/1 och 13/1 ). Deras val att inte flyga mer på grund av insikten att ett flygstopp är det enskilt största en individ kan göra för att minska sina utsläpp, har provocerat skribenter på såväl höger- som vänsterkanten. Det finns till och med de som tycker att det är talande att flygdebatten förs på kultursidorna, att det i sig är ett bevis på hur långt bort från verkligheten diskussionen befinner sig.

Själv är jag nöjd och glad över att den äntligen förs på just kultursidorna, och att den spillt över till Sveriges radio och SVT och tvingat vissa politiker att bekänna färg i frågan (läs Centerpartiet). Den har fått läsare att tänka på – och inte förtränga – frågan om ansvar och skuld i klimatfrågan.

Senast kulturskribenter så intensivt diskuterade klimatet var 2006 och 2007 – tänk var samhällsdebatten hade varit om diskussionen om vår tids ödesfråga hade hållit i sig de senaste 12 åren!

Men stämmer inte kritiken? Hur mycket kan några få personers beslut att sluta flyga påverka det stora hela? Planen kommer ju att lyfta även om Hadley-Kamptz eller Liljestrand inte köper biljett. Varför ska jag sluta flyga när ”klimatvandalen är en man i kostym”, som Petter Larsson konstaterar ( kritiken? Hur mycket kan några få personers beslut att sluta flyga påverka det stora hela? Planen kommer ju att lyfta även om Hadley-Kamptz eller Liljestrand inte köper biljett. Varför ska jag sluta flyga när ”klimatvandalen är en man i kostym”, som Petter Larsson konstaterar ( Aftonbladet 5/2 )?

Är det ens möjligt att välja att leva hållbart när hela vårt ekonomiska system är gjort för att förhindra oss?

Är det verkligen de slitna svenska arbetarna som vartannat år åker till Mallorca och Thailand för en stunds sol och bad som ska skuldbeläggas? Är det ens möjligt att välja att leva hållbart när hela vårt ekonomiska system är gjort för att förhindra oss? Hur reser man utan flyg när nattågen tas bort, det knappt går att komma åt internationella tågbiljetter som dessutom kostar hutlöst mycket och det jämt är förseningar i tågtrafiken?

Och kanske viktigast av allt: är Hadley-Kamptzs eller Liljestrands val ett tecken på den postpolitiska värld som varken erbjuder ideologi eller politiska lösningar, så att vissa inte ser annan möjlighet till förändring är den egna, privata uppoffringen?

För ja, precis som Anna Hellgren påpekar (Expressen 18/1) har debatten saknat en systemkritisk dimension, min kollega Johan Malmberg påminner om att det mest effektiva sättet till förändring är "politisk kamp och lagar" ( som Anna Hellgren påpekar (Expressen 18/1) har debatten saknat en systemkritisk dimension, min kollega Johan Malmberg påminner om att det mest effektiva sättet till förändring är "politisk kamp och lagar" ( HD–Sydsvenskan 20/1 ) och Mattias Hagberg vill helst drämma Kapitalets andra band i bordet ( GP 7/2 ) för att få oss att förstå roten till klimatförändringarna. Bara genom att lägga privatmoral och skuld på hyllan och ge oss på kapitalismen kan vi hejda uppvärmningen, menar han.

Så tycker även den amerikanska geografen Matthew T Huber. Även han hänvisade till Karl Marx när han besökte Lunds universitet i november förra året för att hålla föredraget ”Class and the Climate: From System Change to Expropriation”.

Istället för att köpa den nyliberala doktrinen om att vi alla är fria att göra välavvägda val bör skulden för utsläppen överföras från ”användare” till ”profitörer”.

Vi måste tänka klass när vi talar om klimatförändringar och lösningar, menar Huber. Att fokusera på det ekologiska fotavtrycket leder fel, får oss att tänka att utsläppen begås av enskilda personer och inte av ett större system. I stället för att köpa den nyliberala doktrinen om att vi alla är fria att göra välavvägda val bör skulden för utsläppen överföras från ”användare” till ”profitörer”. Att du sätter dig på ett plan betyder således inte att ditt privata utsläppskonto slår i taket – det är den som profiterar på flygning som är problemet.

Men framför allt osynliggör ett konsumentperspektiv den viktigaste sidan av ekonomin: produktionen. Problemet är, enligt Huber, inte ens rika konsumenter, utan rika kapitalister, de som äger produktionsmedlen. Vi är inte alla ansvariga för utsläppen; den klass som kontrollerar produktionen fattar de beslut som gör att jorden går upp i rök.

Back to the roots med andra ord. Glöm antal ton utsläpp per capita, här ska fokuseras på fabriker. Den industriella sektorn står för 18 procent av de globala utsläppen, 42 procent om man räknar även de indirekta utsläppen som produceras i och med konsumtion och energianvändningen. Stål-, cement- och kemikalieindustrin producerar merparten. Bara cementindustrin står för sju procent, jämfört med flygets fem.

Just på fabrikerna hittar man också, menar Huber, den nödvändiga ingrediensen för förändring: klasskamp. Sådana instrument som skatter, prissättning och investeringar har visat sig för trubbiga för att bryta business-as-usual. Dessutom har vi extremt ont om tid.

Det enda som återstår är massiv expropriation av privatägt kapital – ”det är kapitalisterna som har gjort atmosfären till sin privata avfallsplats”, påminner Huber. En sådan revolutionär klimatpolitik kan också gå hand i hand med kortad arbetstid, så att utrymme för relationer, skapande, fritid öppnas upp.

Klasskamp i all ära, men Matthew T Hubers vulgärmarxistiska tolkning av utsläppen döljer de skillnader som faktiskt finns mellan en manlig bilmontör i USA och en kvinnlig boskapsskötare i södra Etiopien. De klimatflyktingar i Pakistan, Egypten och Kenya som jag intervjuade under flera år hade aldrig satt sin fot på ett flygplan och deras ekologiska fotavtryck var obefintligt – vilket inte kan sägas om de amerikanska arbetare som tar bilen till gallerian för att konsumera. De hade inte fått tillgång till en grundläggande välfärd och var direkt beroende av det marken gav, i kontrast till den buffert som stora delar av arbetarklassen i väst har i tider av extrema väderhändelser och torka.

Det går inte att bortse från att hälften av alla utsläpp genereras av tio procent av världens befolkning. Alla de styr inte produktionsmedlen – klasslinjen är i högsta grad även global.

Därför är det glädjande att en liberal skribent som Jens Liljestrand har självinsikt nog att poängtera det uppenbara: han tillhör inte en medelklass i detta läge, utan en överklass som hittills har varit med och bidragit till att utsläppen ökat, som varit med och bidragit till att Arlanda sedan 2010 sett en ökning i passagerare från 17 till 26 miljoner. Bara under förra året startade 33 nya utrikeslinjer och i december slogs rekordet glädjande att en liberal skribent som Jens Liljestrand har självinsikt nog att poängtera det uppenbara: han tillhör inte en medelklass i detta läge, utan en överklass som hittills har varit med och bidragit till att utsläppen ökat, som varit med och bidragit till att Arlanda sedan 2010 sett en ökning i passagerare från 17 till 26 miljoner. Bara under förra året startade 33 nya utrikeslinjer och i december slogs rekordet 26 miljoner avgångar och ankomster

Det är en samhällelig patologi. För att förstå den räcker det inte att uppdatera de klassiska marxistiska motsatsparen och skylla allt på en liten utsugarklick.

Detta i tider där det inte undgått någon att uppvärmningen accelererar. I tider där haven höjs, orkaner utplånar hela länder och torka leder till svält – då flygs det mer än någonsin. Det är en samhällelig patologi. För att förstå den räcker det inte att uppdatera de klassiska marxistiska motsatsparen och skylla allt på en liten utsugarklick.

Det är en kombination av olika faktorer som har skapat flyghetsen i vår del av världen. Peter McManners visar det på ett utmärkt sätt i boken ”Fly and be Damned – What now for aviation and climate change?” (Zed Books). Att bortse från hur identitetsskapande flygning är, vilken roll sociala medier har, vilken sorts frihet flyget symboliserar är förödande. Här spelar också flygvägrarnas offentliga bekännelser en stor roll: i detta akuta läge är all radikalisering välkommen, speciellt om den leder till en uppmaning om att också, vid sidan av de personliga valen, organisera sig med andra ( av olika faktorer som har skapat flyghetsen i vår del av världen. Peter McManners visar det på ett utmärkt sätt i boken ”Fly and be Damned – What now for aviation and climate change?” (Zed Books). Att bortse från hur identitetsskapande flygning är, vilken roll sociala medier har, vilken sorts frihet flyget symboliserar är förödande. Här spelar också flygvägrarnas offentliga bekännelser en stor roll: i detta akuta läge är all radikalisering välkommen, speciellt om den leder till en uppmaning om att också, vid sidan av de personliga valen, organisera sig med andra ( Expressen 25/1 ).

Men det går inte längre att okynnesflyga i väntan på att kapitalismen ska falla. Och det finns en annan marxistisk tradition att falla tillbaka på, en som framhåller att revolutioner i stor skala föregrips i den lilla.

Här måste även vänstern våga tänka om. Ryggmärgsreflexer om att det här bara är bekväma medelklassliberaler som pratar om sin privatmoral – kapitalismen är problemet! – fungerar ofta som en ursäkt för att fortsätta sitt eget flygande, utan dåligt samvete. Vänstern har en historia av att förringa individuella handlingar och skylla allt på strukturer. Men det går inte längre att okynnesflyga i väntan på att kapitalismen ska falla. Och det finns en annan marxistisk tradition att falla tillbaka på, en som framhåller att revolutioner i stor skala föregrips i den lilla. Som Walter Benjamin så klockrent uttrycker det: ”Ju mer fientlig en människa är till det rådande, desto mer beslutsamt kommer hon att underkasta sitt privata liv de principer hon vill upphöja till lagstiftning i det kommande samhället. Det är som om dessa principer, även om de ännu inte accepteras någonstans, tvingar henne att upprätthålla dem som exemplariska inom hennes egen krets.”

Det är ingen rättighet att flyga. Det är inte hållbart, inte ballt, inte fritt – det är frihet på bekostnad av andra människors liv. Om den insikten först kommer från liberaler på kultursidorna, så fine.