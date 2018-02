IT-support för 80-plussare ska bryta ensamheten

För att förebygga ensamhet och underlätta kontakten med barn och barnbarn på andra orter. Nu lanserar Vellinge gratis IT-support i hemmet för kommuninvånare över 80 år.

Beslutet om den nya tjänsten, som fått namnet Fix-IT, klubbades på omsorgsnämndens senaste möte. Tanken är att äldre kommuninvånare kostnadsfritt ska kunna få hjälp med allt ifrån installation av tv- och streamingtjänster till tips på hur man laddar ner appar till mobilen och hanterar mejlkonton och sociala medier.

- Att möjliggöra för äldre att hålla kontakt med vänner, barn och barnbarn på annan ort är angeläget. När allt färre har fast telefoni och alla har digital tv så kan det behövas stöd för att bemästra all teknik, säger omsorgsnämndens ordförande Anna Mannfalk (M).

Vellingebor över 80 år kommer nu att erbjudas supporten under två timslånga hembesök under året. Förhoppningen är att arbetet ska dra igång redan under sommaren.