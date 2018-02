Justin Timberlake gör extrakonsert i Köpenhamn

Förra veckan stod det klart att Justin Timberlake kommer till Köpenhamn med sin ”Man of the woods”-turné. Konserten sålde snabbt slut – och nu tillkännages ytterligare en spelning i Köpenhamn.

Dygnet Runt har tidigare rapporterat att Justin Timberlake kommer till danska Royal Arena den 4 augusti . Efter hårt biljettryck sätts nu en extrakonsert in den 5 augusti.

Justin Timberlake gjorde ett uppmärksammat framträdande under årets Super Bowl, där han bland annat hyllade Prince. I början av februari släppte Timberlake sitt fjärde soloalbum ”Man of the woods” och tillkännagav strax därpå att han ger sig ut på världsturné. Turnén är hans första sedan 2014.

Biljetterna till extrakonserten släpps den 19 februari.