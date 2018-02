Mary J. Blige klar för Netflixserie

Den amerikanska artisten Mary J. Blige kommer att göra rollen som Cha-Cha i filmatiseringen av Gerard Ways serietidningsserie "The umbrella academy". Gerard Way var sångare i bandet My Chemical Romance.

Förutom Mary J. Blige är även skådespelarna Ellen Page, Robert Sheehan, Tom Hopper, Emmy Raver-Lampman, David Castaneda, och Aidan Gallagher bekräftade till serien som har premiär på Netflix under året.

Karaktären "Cha-Cha" beskrivs som hänsynslös, oortodox torped som reser i tiden för att döda tilldelade offer enligt Pitchfork

Serietidningsserien, vars första del kom ut 2007, handlar om ett gäng dysfunktionella superhjältar. Netflixserien, som inte är animerad, sänds i tio avsnitt.