Just nu domineras det skånska vädret av starka vindar – men senare i veckan väntar snö och solchanser.

”På nätterna blir det minusgrader så den snö som faller lär få ligga kvar”, säger Malva Lindborg, meteorolog på SMHI.

Under måndagen är det starka vindar över stora delar av Skåne och SMHI har utfärdat klass 1-varning över Öresund. Vindkänsliga fordon uppmanas att inte köra över Bron. Men snart ska vindarna bytas mot snöfall.

Det snöfall som drog in över södra Sverige i helgen fortsätter norrut – men det ser ändå ut att falla ny snö över Skåne de kommande dagarna.

– Framåt måndagskvällen kommer molnigheten att minska och det kan lokalt bli någon regn- och snöskur. Under morgondagen skulle det kunna bli lite perioder med sol och uppehåll – men på nätterna blir det minusgrader så den snö som kommer lär få ligga kvar, säger Malva Lindborg.

Vindarna är starka under måndagen men väntas mattas av under kvällen. Under tisdagen blir vindarna betydligt lugnare – och det finns till och med chans på sol.

– Även under onsdagen blir det en del solchanser och lugnare väder. På torsdagen väntar nya snöfallsområden. Som det ser ut nu drar de in under torsdagskvällen och sedan på fredagen är det fortsatt chanser till sol. Generellt ligger temperaturen omkring noll, upp emot någon plusgrad på dagarna och minusgrader på nätterna, säger Malva Lindborg.