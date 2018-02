Mott the Hoople kommer till Sverige för en konsert i sommar. Den 2 juli spelar det brittiska rockbandet på Dalhalla utanför Rättvik, enligt ett pressmeddelande från arrangören.

Mott the Hoople bildades 1969 och fick sitt stora genombrott 1972 med David Bowie-skrivna låten "All the young dudes". Bandet splittrades i slutet av 70-talet, men har återbildats några gånger under 2000-talet och består i dag av medlemmarna Ariel Bender, Ian Hunter och Morgan Fisher.