One Direction avslutar turnéföretag

Det populära brittiska pojkbandet One Direction meddelade 2015 att de skulle ta en paus på åtminstone ett år efter att deras femte album "Made in the am" släppts.

Fansen oroade sig för en permanent splittring, vilket dementerades av bandet.

"Ok, det florerar massa rykten. Vi ska inte splittras, men vi ska ta en välförtjänt paus vid någon tidpunkt nästa år", skrev bandmedlemmen Niall Horan på Twitter 2015.

Nu, två och ett halvt år senare, kom uppgiften att bandet avvecklar sitt turnéföretag rapporterar Contactmusic

Popbandets paus ser helt enkelt ut att bli en längre historia.

I en intervju med Buzzfeed var dock bandmedlemmen Liam Payne fortsättningsvis positivt inställd till en återförening:

– Jag tror att vi kommer att återförenas vid någon tidpunkt i framtiden. Vi måste – vi har liksom ett album som vi inte ens har turnerat med än, och jag vill skriva mer musik med grabbarna.