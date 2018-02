Spelarna som jagar OS-guld i Tre Kronor

För första gången på 24 år finns inga NHL-stjärnor i OS-hockeyn. Det betyder inte att det saknas profiler i Tre Kronor. Här finns Stanley Cup-mästare, VM-guldvinnare och en av de största talangerna genom tiderna.

På torsdag morgon börjar Tre Kronor, regerande världsmästare och OS-tvåa för fyra år sedan, jakten på sitt tredje OS-guld i historien efter succéerna 1994 och 2006. Premiärmotståndare är Norge.

Här pratar förbundskapten Rikard Grönborg om sitt OS-lag, spelare för spelare.

Jhonas Enroth, målvakt, Dynamo Minsk.

– Han var med redan i Sotji 2014, har en hel del landskamper och har varit med och vunnit VM-guld. Väldigt erfaren spelare som gör ett jättebra jobb i Dynamo Minsk där han är etta. Han har spelat massor och gjort det bra i ett mediokert klubblag.

Viktor Fasth, mv, Växjö.

– Har kommit tillbaka till Sverige och får starta väldigt mycket, vilket är kul då han ofta var backup i Ryssland och Nordamerika. Väldigt erfaren och har spelat VM-turneringar och liknande, också en spelare vi kan luta oss mot.

Magnus Hellberg, mv, Kunlun Red Star.

– Magnus har lite mindre erfarenhet än de andra två målvakterna, men har gjort ett fantastiskt jobb i Kunlun. Höll länge kvar laget i slutspelsracet, även om det inte räckte till. Gjorde en fantastisk match hos oss mot Kanada i Karjala.

Staffan Kronwall, back, Lokomotiv Jaroslavl.

– Har gjort över 100 landskamper, spelat VM-turneringar och liknande. Stockholmsgrabb och lagkapten i en av de största klubbarna i KHL. Att ha den statusen i ett ryskt lag visar hur omtyckt han är där borta. En ledare i det här laget och riktigt duktig back.

Mikael Wikstrand, b, Färjestad.

– Har haft förmånen att jobba med honom både i J18- och J20-VM. Varit lite fram och tillbaka i hans försök att slå sig in i Nordamerika, nu har äntligen fått en hel säsong i Färjestad och vad jag gillar med honom är hur han vårdar pucken och alltid har en lösning på olika problem. Ett spelsinne som är lite unikt.

Patrik Hersley, b, SKA S:t Petersburg.

– Det man tänker på är stora bössan. Gör en hel del poäng i powerplay, har en hel del spets i den spelformen, men även bra i boxplay både i klubblaget och hos oss. Stor back där spetsen framför allt ligger offensivt.

Johan Fransson, b, Servette-Genève.

– Har gjort ett fantastiskt bra jobb i de två turneringarna under hösten. Han passar in i det sätt vi vill spela, fantastisk duktig skridskoåkare, följsam, ligger väldigt tajt i de olika spelformerna. Tuff att möta en mot en tack vare skridskoåkningen. Fantastisk kämparglöd och tävlingsskalle.

Simon Bertilsson, b, Brynäs.

– Står för rejälhet i närkampsspelet, men över hela banan också. Lite samma profil som Wikstrand när det gäller att vårda puck. Tittar man statistiskt så stänger han igen väldigt mycket målchanser emot, speciellt i slottet (skottsektorn framför mål). En väldigt duktig spelare.

Rasmus Dahlin, b, Frölunda.

– Gjorde en fantastisk JVM-turnering, speciellt de sista matcherna med all press som finns på honom. Han står med båda fötterna på jorden och är väldigt klar med vad han vill. Jag tycker att han i JVM visade att han är en världsback. Statistiskt sett så skapar Frölunda jättemycket mer när han är på isen. Väldigt duktig med följsamheten, han kommer att passa in väldigt bra i vårt spel.

Erik Gustafsson, b, Neftechimik Nizjnekamsk.

– Tävlingsskalle. Har inga problem att be folk dra någonstans, till och med coacherna ibland. Jättebra att ha dialog med, för han tävlar verkligen. Fick byta klubb och det blev ett väldigt uppsving för honom. Har spelat VM-turneringar, är världsmästare och har spelat i NHL. Så det finns erfarenhet där.

Jonas Ahnelöv, b, Avangard Omsk.

– Jonas är också en profil, en väldigt duktig skridskoåkare som är följsam i spelet och spelar rejält och fysiskt. Han kan flytta puck och är spelskicklig. Gör ett riktigt bra jobb i Omsk och har mycket speltid. Passar bra ihop med Gustafsson.

Joakim Lindström, forward, Skellefteå.

– Har spelat VM-turneringar och gjort det riktigt bra, 50 landskamper. Väldigt, väldigt bra i Skellefteå med sina radarpartners. Skottförsöken jämfört med andra kedjor i SHL visar en markant skillnad. Väldigt vass, inte bara i powerplay utan gör också en hel del mål fem mot fem.

Fredrik Pettersson, f, ZSC Lions.

– Också mycket internationell erfarenhet, har spelat i KHL, juniorhockey i Nordamerika. Kommer fortfarande ihåg den där berömda straffen mot Kanada i kvartsfinalen i hemma-VM när vi vann guld. Han kan verkligen leverera. Ett jäkligt bra skott och är skottvillig, vilket vi behöver. Vi har en hel del spelskickliga spelare, men vi behöver också hitta de som avslutar.

Pär Lindholm, f, Skellefteå.

– Jobbar väldigt, väldigt mycket i hop med Jocke (Lindström) i Skellefteåkedjan. Har gjort stora framsteg sista 18 månaderna. Väldigt nyttig forward som inte bara gör de offensiva sakerna utan också defensivt. Väldigt smart spelare, ofta i rätt position.

Dennis Everberg, f, Avangard Omsk.

– En världsmästare till. Har hittat sin roll med oss, en av de mest självklara spelarna i det här laget. Har varit väldigt bra med oss både den här säsongen och förra. Hans storlek tillsammans med sin styrka på pucken, hans jobb över hela banan, är riktigt bra. Dödar en hel del utvisningar. Kan tillverka framåt också.

Joel Lundqvist, f, Frölunda.

– En fantastisk ledare. Tycker han gör ett väldigt bra jobb med oss i den roll han har, vinner väldigt mycket tekningar, leder gruppen med sin offervilja. En fantastisk karaktär. Självklar för oss.

Alexander Bergström, f, Sibir Novosibirsk.

– Den här killen har tillverkat poäng under säsongen utan dess like. Har gjort mål eller poäng i nästan varenda match efter vår samling i Channel One Cup (i december). Tog utmaningen fullt ut i den turneringen, en målskytt. Har gjort en fantastisk resa de senaste två åren.

Viktor Stålberg, f, Zug.

– Vi kanske inte har lika mycket NHL-erfarenhet som andra lag, men Viktor har definitivt det med över 450 NHL-matcher. Haft olika roller, allt från powerplay till boxplay. Klarar båda situationerna galant, mycket tack vare sin storlek och skridskoåkning som är världsklass. Jättebra skott. Gör de här osvenska grejerna genom att gå rakt på mål och utmanar en mot en.

Dick Axelsson, f, Färjestad.

– Har haft en jättebra höst efter sin tuffa fjolårssäsong med skador och liknande. Tillbaka i SHL med stormsteg. En användbar spelare. Så klart väldigt duktig i powerplay, men vi har också använt honom i boxplay där han gör det riktigt bra mycket tack vare sitt spelsinne och att han är stark.

Oscar Möller, f, Skellefteå.

– Tredjelänken i Skellefteåkedjan, har också erfarenhet från NHL, KHL och SHL. Har gjort en hel del landskamper, två VM-turneringar, är smart. Kompletterar väldigt mycket de två andra med sin spetskompetens. Väldigt skottvillig, ligger i toppen av ligan när det gäller det.

Carl Klingberg, f, Zug.

– Var med och blev världsmästare förra säsongen. Kände inte igen honom alls i början av säsongen, men är nu tillbaka till sitt gamla jag. Väldigt olik mot de flesta andra spelare vi har, är fantastiskt jobbig att möta. Är i ansiktet på folk, stor och stark, går rakt på mål, står framför mål i powerplay och skapar en hel del poäng där. En skön energispelare.

Anton Lander, f, Ak Bars Kazan.

– Spelade flera år i Edmonton i NHL, har gjort en VM-turnering och då var han riktigt bra med oss. Väldigt smart spelare och en gammaldags centertyp. Börjar mer och mer komma in i KHL-miljön, en toppspelare i en toppliga.

Linus Omark, f, Salavat Julajev.

– En All star-spelare i KHL, passningsgeni, straffgeni, spelgeni över huvud taget. Gäller att hitta rätt omgivning till honom som kan skjuta pucken i mål, men han går mer på avslut nu än i början av sin karriär vilket är bra. Då är man mer hot än bara passningarna.

Patrik Zackrisson, f, Sibir Novosibirsk.

– Han är en väldigt spelskicklig center, en smart spelare. Jag kan använda honom att döda utvisningar, i powerplay och har funnit en jättefin kemi med Bergström i Novosibirsk vilket de hittade i landslaget förra året.

John Norman, f, Jokerit.

– Han har haft en jättefin kurva sedan han kom till Jokerit. Hans skridskoåkning är formidabel, hans energi och frenesi är något som smittar av sig till allihopa. Väldigt bra på att sätta press, har spelat en hel del i numerärt underläge med oss.