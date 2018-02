Mitt i morgonrusningen på måndagsmorgonen stals tobak ur ett parkerat släp i Ljunghusen.

Det var en lastbil med leverans till olika Icabutiker som kopplade av sitt släp på Falsterbovägen i Ljungskogen. Anledningen var att det vid nästa stopp, Ica i Skanör, är svårt att köra in med släp uppger chauffören. Släpet ställdes av i Ljunghusen vid klockan 07 på måndagsmorgonen. När lastbilschauffören kom tillbaka 50 minuter senare så upptäcktes stölden. Någon har under denna tid brutit sig in i släpet, gått förbi flera andra varor och stulit sju kartonger med tobak som skulle till Ica i Trelleborg. Tobaken i de sju kartongerna uppskattas värda runt 150 000 kronor i butik. Händelsen är rubricerad som stöld ur släpfordon.