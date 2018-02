Till slut gick det inte längre. I elfte timmen på onsdagskvällen meddelade Sydafrikas president Jacob Zuma att han lämnar sin post med omedelbar verkan. Vid det laget hade i princip hela det politiska Sydafrika vänt sig emot honom.

Den 75-årige Zuma lämnade det dramatiska beskedet under ett tv-sänt tal till nationen från et i ett tv-tal från regeringsbyggnaden i Pretoria. Beskedet kom efter att han hade pratat runt en halvtimme och inledningsvis skämtat med journalisterna en stund.

Fram till avgångsbeskedet uttryckte han sig i ordalag som kunde tolkas som att han inte tänkte lämna sin post, utan avsåg stanna åtminstone till dagen därpå då en misstroendevotering skulle hållas mot honom i parlamentet. Nu blir det ingen sådan omröstning.

Zuma – en politisk överlevare av stora mått – hade inget annat val än att kasta in handduken. Tidigare under dagen fälldes följande ord i ett uttalande från hans parti, det styrande ANC:

"Hans oresonliga, oberäkneliga och hänsynslösa beteende är ett hot mot nationens säkerhet och en fara för samhället."

I en intervju mitt på dagen var Zuma fortfarande inställd på att klamra sig fast vid makten och hävdade att han behandlades orättvist.

– Ingen har lyckats förklara vad jag har gjort för fel, sade han i en ganska svamlig intervju med det sydafrikanska mediebolaget SABC.

Under kvällens sena tv-tal uttryckte Zuma tacksamhet till ANC som "jag tjänat i hela mitt liv".

– Men jag inte överens med ledarskapets beslut i min organisation, sade han om ANC:s hot om en misstroendeomröstning.

ANC:s biträdande partisekreterare Jessie Duarte välkomnar avgångsbeskedet:

– Detta beslut ger klarhet till det sydafrikanska folket under en tid när de ekonomiska och sociala utmaningarna för landet kräver snabba och beslutsamma åtgärder.

Duarte tillhör dem inom den nuvarande – och nyvalda – ANC-ledningen som in i det sista uttalade starkt stöd för Zuma. Hon tillhör också dem som drivit hårt att en avgång måste ske under värdiga former.

Zuma, som tillträdde 2009, gör sin andra presidentperiod som skulle ha löpt fram till nästa år. Hans tid vid makten har präglats av korruptionsskandaler. En haltande ekonomisk tillväxt och växande arbetslöshet har spätt på missnöjet med honom.

Nu väntas vicepresidenten och ANC-ledaren Cyril Ramaphosa bli Sydafrikas nye president. När och under vilka former Ramaphosa i så fall svärs in i sitt nya ämbete var på onsdagskvällen inte känt.

Fakta Bakgrund: Zuma och korruptionen Jacob Zuma, 75 år, har varit Sydafrikas president sedan 2009. Året innan vann han en maktkamp mot den då sittande presidenten Thabo Mbeki. Zumas presidentskap har befläckats av en rad allvarliga anklagelser, bland annat att han lagt grunden för en kultur av statlig korruption och lett landet in i ekonomiska svårigheter. Inom ramen för stora vapenaffärer under 1990-talet, däribland köpet av svenska Jas Gripen-plan, misstänks han för 783 fall av korruption, pengatvätt och utpressning. Den processen mot Zuma lades först ner, för att senare tas upp igen. Rättegång väntar sannolikt efter att Zumas tid som president är över. Uttrycket "kidnappning av staten" används ofta i samband med korruptionsmisstankarna mot Jacob Zuma. Det härrör bland annat från den tidigare justitieombudsmannens Thuli Madonselas rapport. I denna kräver JO en rättslig utredning av Jacob Zumas nära kopplingar till den mäktiga affärsfamiljen Gupta, som misstänks ha ett korrupt inflytande över delar av regeringen. Madonsela har också kritiserat presidenten hårt för att han för skattebetalarnas pengar lät upprusta en av sina bostäder, Nkandla. Kostnaden var 246 miljoner rand (omkring 150 miljoner kronor). Enligt Zuma gjordes upprustningen av säkerhetsskäl. Han har av landets författningsdomstol beordrats att betala tillbaka en del av summan. 2005 anklagades Zuma för att ha våldtagit en ung kvinna. Han friades året därpå i en uppmärksammad rättegång, där det bland annat framkom att han duschade efter samlaget för att skydda sig mot hiv. Jacob Zuma har varit gift sex gånger, med flera av fruarna lever han fortfarande ihop. Han tros ha minst 20 barn. Under Zumas ledning har stödet rasat för regeringspartiet ANC. I lokala val 2016 nådde ANC bara 55 procents stöd — partiets sämsta resultat hittills