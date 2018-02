Paris leder eftersnack i "Are you the one"

Daniel Paris blir programledare för eftersnacket till TV3:s nya dejtingsåpa i vår. I "Are you the one studio" ska bloggaren och radioprofilen ta pulsen på deltagarna tillsammans med en expertpanel, enligt ett pressmeddelande från kanalen.

"Are you the one" kretsar kring 20 singlar som ska försöka ta reda på vem som är deras "perfect match" genom att umgås, dejta och tävla. Lyckas alla hitta den person som valts ut till dem, baserat på djupintervjuer och tester, får de alla dela på en miljon kronor.

Programmet har premiär den 26 februari.