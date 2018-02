Robin Olsen släppte in fyra – se målen här

Robin Olsen och hans FC Köpenhamn fick en riktig drömstart i Europa League-mötet med storklubben Atletico Madrid. Men trots superstart av Robin Olsen – och FCK – föll de med 1–4.

Det började på bästa sätt på Parken.

Redan från start fick Malmökillen och svenske landslagsmannen Robin Olsen bekänna färg.

I den 13 minuten kom Atleticos fixstjärna Antoine Griezmann helt fri med Olsen. Men med ett avslut från straffpunkten kunde han inte överlista den svenska landslagsmålvakten. Olsen var snabbt ute och gjorde en reflexräddning med höger arm.

Bara två minuter senare kom målet som fick hela Parken att lyfta.

Viktor Fischer, som kom till FCK så sent som den 31 januari, klackade in 1–0 efter ett skott av Robert Skov. Fischer vara bara ett par meter från mållinjen när han slog in bollen.

Men den danska glädjen blev kortvarig – och Griezmann fick sin revansch.

I den 21:e minuten nickade Madrids Saul Niguez in kvitteringen efter ett inlägg av Griezmann och i den 37:e minuten tog gästerna ledningen. Kevin Gameiro slog in 2–1 målet efter en fin framspelning av Lucas Hernandez. Hernandez hade blivit läckert framspelad av Griezmann med en klack.

Och i den 71:e minuten kom nästa kalldusch för FCK. Madrids store man Griezmann blev frispelad på vänsterkanten, backarna hängde inte med och Robin Olsen rusade ut, men kom på mellanhand. Griezmann slog enkelt bollen in i mål.

Och som om det inte var nog ökade Vitolo på till 4–1-ledning för Madrid i 77:e minuten. FCK:s Peter Ankersen misslyckades totalt med ett uppspel och slog bollen rakt på Vitolo vid straffområdeslinjen. Vitolo gjorde några snabba rörelser och lurade tre FCK-spelare med sitt finurliga skott.

I den 84:e minuten hade FCK:s Andrija Pavlovic en nick i stolpen.

Returen i sextondelsfinalen spelar i Madrid i nästa vecka.