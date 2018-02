Seger en humörhöjare för Örebro: "Lättnad"

Spelare in och ut, höjda attitydkrav, kaptensbyten och en humörhöjarcoach på väg in. Örebro går all in för att slippa kvala sig kvar i SHL. Mot Brynäs kom säsongens blott femte bortaseger, 4–3. – En otrolig lättnad, säger Örebrobacken Viktor Ekbom.

I onsdags lämnade han över sitt C på tröjan till Jere Sallinen och är nu i stället en av fyra assisterande kaptener i Örebro.