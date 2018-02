Talangfulla debutanter till Paralympics

Fakta

Niklas Ingvarsson, FIFH Malmö, Ulf Nilsson, do, Peter Nilsson, Linden Hockey, Göran Karlsson, do, Per Kasperi, Nacka HI, Robin Meng, Linden Hockey, Christian Hedberg, Hedemora SK, Daniel Cederstam, Nacka HI, Peter Ojala, do, Anders Wistrand, do, Niklas Rakos, do, Markus Holm, HIF Kämparna, Andreas Neumann, Hedemora SK, Maximillian Gyllsten, FIFH Malmö.