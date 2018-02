Ishiguro tävlar om "ultimat" Bookerpris

Vem är den ultimata Bookerpristagaren? I år firar det prestigefyllda brittiska litteraturpriset 50-årsjubileum vilket uppmärksammas med ett engångspris. En jurygrupp utser de fem bästa vinnarböckerna genom decennierna och sedan får allmänheten rösta fram det allra bästa bidraget, skriver The Guardian

Vem är bäst av Hilary Mantel, Ian McEwan, Iris Murdoch och Nobelpristagaren Kazuo Ishiguro? Man kan ana att det kommer att bli svårt för den fem personer starka jurygruppen att välja bland de 51 författare som har fått ta emot priset sedan 1969. Men mycket pekar på att Salman Rushdie kammar hem segern med 80-talsklassikern "Midnattsbarnen". Han fick nämligen ta emot Best of Booker-priset 2008, när 40-årsjubileet firades, och Booker of Booker-priset 1993, när priset firade 25 år.

Nomineringslistan offentliggörs den 26 maj.